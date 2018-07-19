Суд открыл производство из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киева

Рассмотрение в подготовительном заседании назначено на 16 августа.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно установления новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

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Об этом сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что рассмотрение в подготовительном заседании назначено на 16 августа.

Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте".

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, стоимость одноразовой поездки в наземном общественном транспорте и метро Киева составляет 8 гривен. Новые тарифы начали действовать с 14 июля.