Мэр города на Львовщине, предлагавший установить виселицу для коррупционеров, второй раз погорел на взятке (фото)

Мэр города в марте этого года уже был осужден за взяточничество. Однако под стражей не находился, поскольку заплатил залог. Он продолжал исполнять обязанности мэра и готовить апелляцию.

Мэра г. Сколе Львовской области задержали во время получения взятки в размере 68 тыс. грн.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 июля написал в Facebook.

«В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 года осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тыс. грн. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках», - отметил Луценко.

Как сообщает "ZIK", в апреле Москаль предлагал установить в городе виселицу для коррупционеров.

Он предлагал, в частности, там наказывать взяточников.

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"Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице – 20 буков или 25 буков ... что кровь будет стекать слезами по заднице", - говорил тогда мэр Сколе и даже обещал сам профинансировать необходимые на установку виселицы 30 тысяч гривен.

Справка УНИАН. 15 марта 2018 года Стрыйский городской суд Львовской области приговорил мэра г. Сколе Владимира Москаля за взяточничество к 6,5 годам лишения свободы. Срок заключения исчислялся с 11 августа 2015 года, когда суд избрал меру пресечения. Однако под стражей мэр не был, поскольку заплатил залог. Москаль продолжал исполнять обязанности мэра города и готовить апелляцию.

Владимира Москаля задержали по подозрению в получении взятки в размере 18 тыс. грн еще в 2015 году. Как сообщали правоохранители, чиновники (мэр и юрисконсульт) пообещали передать предпринимателю в аренду объект коммунального имущества и уменьшить арендную плату за пользование.

Впоследствии Галицкий районный суд отпустил Москаля под залог в размере 48 тыс. грн и отстранил на два месяца от должности городского головы.

Расследование проводилось по статьям о получении взятки и подделке документов. По решению суда мэра города приговорен к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в течение 3 лет, а юрисконсульт - к 5,5 годам с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали чиновницу горсовета, которая за взятки разрешала торговлю на пляжах.