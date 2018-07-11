В Одессе задержали чиновницу горсовета, которая за взятки разрешала торговлю на пляжах

Злоумышленницу задержали на рабочем месте во время получения очередной взятки в виде ценного подарка стоимостью свыше 14,5 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя одного из подразделений Одесского городского совета, которая наладила механизм получения взяток от предпринимателей за разрешение на торговлю на побережье Черного моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБ Украины в Одесской области, 10 июля сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из подразделений департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от предпринимателей за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в местах отдыха на морском побережье в Одессе.

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«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу на рабочем месте во время получения очередной взятки в виде ценного подарка стоимостью свыше 14,5 тыс. грн за выдачу письма-согласования на въезд автотранспорта в прибрежную зону», - рассказали в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

По некоторым данным, речь идет о руководителе отдела разрешительной документации управления благоустройства и экологического контроля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гостомеле задержали чиновника, который предложил 100 мест для захоронения за миллион человеку, который искал 5 мест - по замыслу чиновника, тот мог перепродать остальные.