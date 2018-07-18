Выходные на День Независимости: сколько будут отдыхать украинцы

В Этом году День Независимости приходится на пятницу, что означает что в августе украинцы получат длинные выходные - три дня подряд.

День Независимости Украины - официальный государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. В этот день украинцы имеют официальный выходной, который, в случае попадания праздника на субботу или воскресенье, переносят на понедельник. В этом году украинцы будут отмечать уже 27 годовщину провозглашения независимости.

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Сколько выходных на День Независимости 2018

В этом году День Независимости приходится на пятницу, что означает что в августе украинцы будут иметь длинные выходные - три дня подряд.

Выходные ко Дню независимости 2018 - с 24 по 26 августа.

День Независимости: история праздника

Изначально День независимости Украины был назначен на 16 июля. Именно в этот день в 1990 году Верховная Рада Украинской СCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Тогда же Верховная Рада УССР приняла постановление «О Дне провозглашения независимости Украины», которым праздник был установлен на 16 июля.

24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на Всеукраинском референдуме, из-за чего возникла необходимость изменить дату празднования.

20 февраля 1992 года Верховная Рада УССР приняла постановление об установлении Днем Независимости 24 августа. С тех пор именно этот день принято считать датой создания государства Украина в его современном виде.

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Традиции празднования Дня Независимости Украины

В целом основные празднования на государственном уровне проходят в Киеве, где традиционно Президент Украины дает торжественный прием ко Дню Независимости. Также первые лица государства возлагают цветы к памятникам выдающимся украинцам (преимущественно, к памятникам Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко) и принимают участие в молитве за Украину, которая традиционно проходит в Софии Киевской при участии представителей всех конфессий, существующих в Украине.

Также стало традицией на День независимости проводить военные парады. Впервые такой парад провели в 1994 году.

С 2001 по 2010 годы военные парады на День независимости происходили ежегодно, однако в 2005-2007 годах - без участия военных и техники, тогда по Крещатику шагали военные музыканты.

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Во времена правления Виктора Януковича, в 2010-2013 годах, парады ко Дню Независимости в столице не проводились, даже на 20-ю годовщину независимости. Это объяснялось экономией средств. Попытка общественности самостоятельно организовать шествие в центре Киева натолкнулась на сопротивление работников правоохранительных органов.

Следующий парад состоялся только в 2014 году. Однако проведение парада во время боевых действий на Востоке Украины вызвало противоположные мнения общественности. Высказывалось мнение о том, что в эти дни военная техника больше нужна на фронте чем в столице.

В 2015 году парад состоялся без участия военной техники. А вот на четверть столетия украинской независимости, 24 августа 2016 года, в военном параде приняли участие более 4 тысяч военных, а также более 200 единиц военной техники, которая впоследствии должна была быть направлена в зону конфликта.