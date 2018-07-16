Выходные в августе 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы

15:50, 16 июля 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Поэтому в последний месяц лета у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно. 

Календарь выходных в августе в Украине: 

- 22 рабочих дня; 

- 9 официальных выходных;

- 24 августа - праздничный выходной - День независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.

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Теги: #Украина#украинцы#выходные в августе#День Независимости Украины