Выходные в августе 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы
15:50, 16 июля 2018Общество
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В связи с празднованием Дня независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд в августе.
Иллюстрация REUTERS
В этом году дата Дня независимости Украины - 24 августа - приходится на последний рабочий день, пятницу.
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Поэтому в последний месяц лета у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно.
Календарь выходных в августе в Украине:
- 22 рабочих дня;
- 9 официальных выходных;
- 24 августа - праздничный выходной - День независимости Украины.
Как сообщал УНИАН, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.
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