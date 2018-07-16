Выходные в августе 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы

В связи с празднованием Дня независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд в августе.

В этом году дата Дня независимости Украины - 24 августа - приходится на последний рабочий день, пятницу. Читайте такжеСегодня в Украине отмечают День Конституции Поэтому в последний месяц лета у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно. Календарь выходных в августе в Украине: - 22 рабочих дня; - 9 официальных выходных; - 24 августа - праздничный выходной - День независимости Украины. Как сообщал УНИАН, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.

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