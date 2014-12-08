В Донецкой области арестованы 103 подозреваемых в террористической и диверсионной деятельности

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, об этом шла речь на координационном совещании руководителей областных правоохранительных органов, состоявшемся в прокуратуре Краматорска.

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В частности, во время совещания отмечалось, что есть эффективные наработки в работе по сбору информации о лицах, причастных к сепаратизму, террористической и диверсионно-разведывательной деятельности, вербовке боевиков, выявлению источников финансирования незаконных вооруженных формирований и мест хранения оружия.

«По результатам этой работы установлено 72 члена незаконных военных формирований, в том числе пятеро лидеров. Зарегистрировано 606 уголовных производств против основ национальной и общественной безопасности, из которых 254 - по фактам террористической деятельности. Сейчас 103 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в прокуратуре.