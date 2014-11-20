В Ровеньках боевики собираются ловить подростков-диверсантов (видео)
16:12, 20 ноября 2014Общество
0
Глава ровеньковских "пограничников" заявил, что боевики будут задерживать всех подростков, встреченных на улице после наступления "комендантского часа".
Ровеньковские боевики обещают ловить детей как "диверсантов" / скриншот
Экс-комендант "погранкомендатуры" Ровенек Павел Резников сообщил о том, что город наводнили "специально обученные дети".
"У нас подтвержденная информация, что к нам засланы диверсионные группы, на территорию города были засланы девочки 14-15 лет, прошедшие курсы диверсионной подготовки", — в интервью местному телевидению заявил Резников, сообщает Informator.
Читайте такжеСМИ: Боевики завербовали в диверсанты мариупольского подростка
Глава ровеньковских "пограничников" предупредил родителей, что боевики будут задерживать всех подростков, встреченных на улице после наступления "комендантского часа".
Видео INFO LUGANSK
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter