В Ровеньках боевики собираются ловить подростков-диверсантов (видео)

Экс-комендант "погранкомендатуры" Ровенек Павел Резников сообщил о том, что город наводнили "специально обученные дети".

"У нас подтвержденная информация, что к нам засланы диверсионные группы, на территорию города были засланы девочки 14-15 лет, прошедшие курсы диверсионной подготовки", — в интервью местному телевидению заявил Резников, сообщает Informator.

Читайте такжеСМИ: Боевики завербовали в диверсанты мариупольского подростка

Глава ровеньковских "пограничников" предупредил родителей, что боевики будут задерживать всех подростков, встреченных на улице после наступления "комендантского часа".