В Беларуси журналисту, который работал на Донбассе, грозит 3 года заключения

Галка обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции, он отвергает обвинения.

Прокуратура Беларуси просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галко, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Радио Свобода, Галко обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции. Суд по его делу начался 10 июля в суде Советского района Минска.

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Задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что Галко имел конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Дмитрию Галко 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ, среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт «Белорусский партизан», который в прошлом году попал под блокировку в Беларуси.

Дмитрий Галко был также внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания Kyiv Post. С 2014 года Галко совершил много командировок на Донбасс, писал о вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле СБУ сообщила, что у следствия до сих пор нет реальной доказательной базы по убийству Шеремета.