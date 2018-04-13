У следствия пока нет реальной доказательной базы по убийству Шеремета - СБУ

По словам заместителя председателя СБУ, раскрыть это преступление мешают обстоятельства.

У следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор нет реальной доказательной базы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, отвечая на вопрос как продвигается расследование данного дела.

«У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем», - сказал он.

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Кононенко добавил, что ничего нового сказать по этому делу не может, и раскрыть это преступление мешают обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).