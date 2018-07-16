Дело "титушки" Крысина в сентябре могут начать рассматривать с самого начала

На сегодняшнем заседании суда прокурор Алексей Донской продолжил зачитывать обвинительный акт.

Дарницкий районный суд Киева продлил Юрию Крысину и Сергею Чемесу, обвиняемых в похищении человека и препятствовании мирным акциям, меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласила судья Любовь Леонтюк, удовлетворив ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения для обоих обвиняемых.

На сегодняшнем заседании суда прокурор Алексей Донской продолжил зачитывать обвинительный акт по делу Крысина и Чемеса, осталось зачитать всего 6 страниц, 55 уже зачитаны.

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Как рассказал журналистам после завершения заседания Донской, после того, как суд завершит заслушивать обвинительный акт, будет определен порядок исследования доказательств.

Он также добавил, что со стороны обвинения есть 20 свидетелей, которых прокуроры планируют заслушать в суде.

Донской не стал прогнозировать, успеет ли судья Леонтюк рассмотреть это дело до сентября, когда она вынуждена будет прекратить рассмотрение этого и других дел в связи с наступлением пенсионного возраста.

Напомним, что в случае, если по тем или иным причинам судья прекращает рассмотрение дела, то дело передается другому судье, который заново начинает судебное следствие с подготовительного заседания.

Следующее заседание по делу Крысина и Чемеса начнется в 11.30 20 июля.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Крысина и Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады "майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор по соответствующему производству. 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.