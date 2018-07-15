В Украине хотят закрыть единственный колледж для кобзарей (видео)

Отмечается, что основная причина закрытия – недобор: на первый курс в этом году подали заявления всего два человека.

Украинская группа «Шпилясти кобзари» выступила против закрытия Стритивского колледжа кобзарского искусства, который, по словам одного из участников группы Владимира Викарчука, они все в свое время закончили.

Об этом пишет Радио Свобода.

Музыканты обнародовали на своей странице в Facebook видеообращение с призывом поступать на первый курс, поскольку в частности из-за недобора студентов, как ранее сообщалось, школа оказалась под угрозой закрытия.

Читайте такжеШевченковские дни в областях Украины (обзор)

«Необходимо всего 12 студентов для набора курса, чтобы колледж и дальше выпускал новых бандуристов и кобзарей. Кстати, прием документов продолжается до 25 июля», – говорится в сообщении.

Ранее о закрытии Стритивского педагогического колледжа кобзарского искусства сообщил украинский актер и режиссер Александр Игнатуша.

Ранее СМИ со ссылкой на руководство колледжа сообщали, что основная причина закрытия – недобор: на первый курс в этом году подали заявления всего два человека. Всего в заведении обучается 21 студент, и таким образом стоимость обучения является слишком высокой.

Стрітівський колледж расположен в селе Стритивка на Киевщине. Он основан в 1989 году по инициативе, в частности, украинских писателей Бориса Олийныка и Олеся Бердника. Организационно изначально школа была структурным подразделением Богуславского педучилища, а с 1997 года стала отдельным учебным заведением i уровня аккредитации.