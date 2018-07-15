В Одессе на Потемкинской лестнице около 15 тыс. человек посмотрели классическую немую кинокомедию «Safety Last!» (видео)

Фильм «Safety Last!» американские режиссеры Сем Тейлор и Фред Наймаер сняли в 1923 году, картина является шедевром немого кинематографа.

В Одессе на Потемкинской лестнице около 15 тыс. человек посмотрели классическую немую кинокомедию «Safety Last!».

Как передает корреспондент УНИАН, накануне поздно вечером одесситы и гости города собрались на Потемкинской лестнице на киноперформанс под открытым небом, который является один из самых масштабных open air - показов Европы.

Перед началом необычного киносеанса на огромном экране, установленном напротив лестницы, параллельно зданию Морского вокзала, появилась фотография незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова с надписью: «62 дня голодовки». Таким образом организаторы Одесского международного кинофестиваля еще раз выразили ему свою поддержку.

Читайте такжеВ Одессе международный кинофестиваль начался акцией в поддержку Сенцова

Затем публике представили один из шедевров немого кинематографа - фильм американских режиссеров Сема Тейлора и Фреда Наймаера «Safety Last!» 1923 года выпуска. Главную роль в нем исполнил Гарольд Ллойд, со дня рождения которого в этом году исполняется 125 лет. За свою жизнь один из лучших комиков периода немого кино снялся в более чем 200 короткометражных и полнометражных картинах.

Характерно, что все трюки в фильме Ллойд исполнял сам, а момент, в котором его герой повисает на стрелках часов высоко над улицей, – одно из наиболее знаменитых изображений в истории кино. В дальнейшем этот кадр перевыполнялся во многих фильмах.

Показ сопровождался игрой симфонического оркестра Одесского театра оперы и балета под руководством Игоря Шаврука.