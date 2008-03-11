В Киеве убит беженец из Сьерра-Леоне

В Киеве 8 марта был убит беженец из Сьерра-Леоне 1968 года рождения.

Тело с многочисленными ножевыми ранениями и травмой головы было найдено в тот же день в 18.05 в Оболонском районе столицы на ул. Озерной, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, одной из основных версий убийства является расовая неприязнь. В совершении этого преступления подозревают двух несовершеннолетних, которые пока еще не задержаны.

Следственные органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).