В Киеве убит беженец из Сьерра-Леоне
11:31, 11 марта 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве 8 марта был убит беженец из Сьерра-Леоне 1968 года рождения.
Тело с многочисленными ножевыми ранениями и травмой головы было найдено в тот же день в 18.05 в Оболонском районе столицы на ул. Озерной, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в ЦОС, одной из основных версий убийства является расовая неприязнь. В совершении этого преступления подозревают двух несовершеннолетних, которые пока еще не задержаны.
Следственные органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
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