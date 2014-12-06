В Авдеевке взорвалось здание милиции – глава облуправления МВД
23:10, 06 декабря 2014Общество
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В Авдеевке взорвалось здание городского отдела милиции, подробности взрыва пока неизвестны.
REUTERS
Об этом сообщил начальник облуправления МВД Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".
"Плохая новость. Получил сообщение - прямое попадание в горотдел милиции Авдеевки. Еду. Подробности позже", - отметил он.
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Как известно, Авдеевка находится под контролем украинских военных и расположена в 6 км на север от Донецка.
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