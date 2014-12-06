В Авдеевке взорвалось здание милиции – глава облуправления МВД

23:10, 06 декабря 2014
Общество
0 0

В Авдеевке взорвалось здание городского отдела милиции, подробности взрыва пока неизвестны.

REUTERS

Об этом сообщил начальник облуправления МВД Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".

публикацияВячеслава Аброськина.

"Плохая новость. Получил сообщение - прямое попадание в горотдел милиции Авдеевки. Еду. Подробности позже", - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных

Как известно, Авдеевка находится под контролем украинских военных и расположена в 6 км на север от Донецка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter