В Авдеевке взорвалось здание милиции – глава облуправления МВД

Об этом сообщил начальник облуправления МВД Вячеслав Аброськин на своей странице в "Фейсбуке".

"Плохая новость. Получил сообщение - прямое попадание в горотдел милиции Авдеевки. Еду. Подробности позже", - отметил он.

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Как известно, Авдеевка находится под контролем украинских военных и расположена в 6 км на север от Донецка.