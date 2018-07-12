В семье министра культуры Украины случилось горе
16:20, 12 июля 2018Общество
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Матери Нищука не стало вечером 11 июля.
Умерла Анна Нищук / фото mincult.kmu.gov.ua
В среду, 11 июля, ушла из жизни мать министра культуры Украины Евгения Нищука - Анна Алексеевна Нищук.
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Об этом сообщается на сайте Минкультуры. "Очень тяжело терять родных и близких людей, а смерть матери – самая большая трагедия в жизни каждого человека. Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования по поводу утраты самого родного в мире человека. Скорбим вместе с Вами, светлая и вечная ей память", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 7 октября 2016 года скончалась жена министра культуры Украины Евгения Нищука - Оксана Батько-Нищук.
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