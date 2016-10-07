У министра культуры Украины умерла жена

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам глава Минкульта.

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"Сегодня со сна не стало матери моего сына, необычайно талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук", - говорится в его сообщении.

"Это шок.. Это безумная потеря.. Это переживания за сына, как он это перенесет... Очень больно...", - добавил Нищук.

Оксана Батько-Нищук родилась в 1973 году в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Работала актрисой драматического театра им. И. Франко.