У министра культуры Украины умерла жена
11:56, 07 октября 2016Общество
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Умерла жена министра культуры Украины Евгения Нищука - Оксана Батько-Нищук.
У Нищука умерла жена / facebook.com/Yevhen.Nyschuk
Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам глава Минкульта.
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"Сегодня со сна не стало матери моего сына, необычайно талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук", - говорится в его сообщении.
"Это шок.. Это безумная потеря.. Это переживания за сына, как он это перенесет... Очень больно...", - добавил Нищук.
Оксана Батько-Нищук родилась в 1973 году в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
Работала актрисой драматического театра им. И. Франко.
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