Винский будет повышать цены на ж/д билеты ооочень осторожно
10:10, 11 марта 2008Общество
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Стоимость проезда будет расти и в этом году
Стоимость проезда на железной дороге будет расти и в этом году. Но теперь к ценообразованию на Укрзализныце подойдут более дифференцировано - в соответствии с типом вагона.
Об этом в эфире "5 канала" заявил министр транспорта и связи Иосиф Винский.
"Мы абсолютно социальную позицию будем реализовывать по поводу пассажирских перевозок. Кроме того, мы будем смотреть по ситуации на определенные типы вагонов: плацкарт будет дешевле намного, а в купейном и СВ более богатые люди будут, будет дороже - то есть мы к этой ситуации будем очень осторожно подходить", - отметил министр транспорта.
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