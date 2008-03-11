Винский будет повышать цены на ж/д билеты ооочень осторожно

10:10, 11 марта 2008
Общество
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Стоимость проезда будет расти и в этом году

Стоимость проезда на железной дороге будет расти и в этом году. Но теперь к ценообразованию на Укрзализныце подойдут более дифференцировано - в соответствии с типом вагона. 

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр транспорта и связи Иосиф Винский.

"Мы абсолютно социальную позицию будем реализовывать по поводу пассажирских перевозок. Кроме того, мы будем смотреть по ситуации на определенные типы вагонов: плацкарт будет дешевле намного, а в купейном и СВ более богатые люди будут, будет дороже - то есть мы к этой ситуации будем очень осторожно подходить", - отметил министр транспорта.

 

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