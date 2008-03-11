Бензин дорожает быстрее прогнозов

С 9 марта в Киеве резко, на 10—15 коп. на литре, подорожали нефтепродукты.

Как пишет газета "Сегодня", к примеру, на столичных АЗС бензин А-95 и дизтопливо (ДТ) стоят 5,45—5,50 грн./л (еще 7-го марта было 5,30—5,35) грн./л. Пока не изменились, по сравнению с 7 марта, цены в регионах: в Донецке — А-95 — 5,30—5,35 грн./л, ДТ — 5,40—5,45 грн./л, во Львове — 5,25—5,29 и 5,25—5,28, в Крыму — 5,60—5,65 и 5,60 соответственно. Причем заправщики на крымских АЗС грозятся, что через неделю будет 7 грн. за литр бензина или солярки.

Ранее эксперты прогнозировали начало роста цен в Украине не ранее середины марта, но коррективы внесли более чем 15% подорожание нефти в мире (с $88 до $103 за баррель, а мы импортируем до 50% потребляемых нефтепродуктов) и необычно теплая весна у нас, вызвавшая повышенный спрос на "горючку". Исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн подтвердил изданию, что к концу марта А-95 и ДТ будут стоить 5,80—5,85 грн./л, причем цены в регионах подтянутся к киевским. Однако, по его мнению, порог в 6 грн./л не будет пройден нигде, кроме, возможно, Крыма.