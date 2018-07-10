Полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов организации С14

Следственные действия проводятся по делу о нападении на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

Полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

В частности, Маркиян Яциняк написал: "Опера проводят незаконный обыск у координатора C14 Сергея Мазура. Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовую бумажку. Ни одного постановления суда, следователя на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск. Никто не говорит, в каком качестве, по которому производству".

Страница "Национального центра правозащиты" ведет стрим из-под дома Мазура в Борисполе. Судя по видео, полиция имеет вопросы к Мазуру из-за нападения на цыганский табор в Голосеевском лесопарке Киева.

На месте собралось около 50 активистов, которые пытаются установить официальные основания для обыска.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство».

7 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле о разгоне лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений.