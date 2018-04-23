Правозащитники осудили разгром активистами цыганского табора в Киеве

16:53, 23 апреля 2018
Общество
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Активисты сожгли палатки цыган на Лысой горе / Facebook Сергей Мазур

Соответствующее заявление правозащитников опубликовано на сайте организации.

В Союзе считают, что разрушение поселения ромов грубо нарушает права человека, а преследование его жителей является недопустимым, так как разжигает межэтническую нетерпимость.

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Кроме этого, УХСПЧ призвал руководство Голосеевской райгосадминистрации провести тщательное расследование действий праворадикалов С14, дать надлежащую оценку их соответствия законодательству и немедленно принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической розни.

Хельсинский союз напомнил, что 17 апреля при участии активистов состоялся антиромский "рейд" на центральном железнодорожном вокзале Киева, во время которого у представителей этого национального меньшинства проверяли билеты и заставляли их убирать.

Как сообщал УНИАН, активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Ранее стало известно, что в центре Киева на железнодорожном вокзале табор цыган поселился прямо в зале ожидания.

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Теги: #правозащитники#активисты#ромы