Правозащитники осудили разгром активистами цыганского табора в Киеве
Украинский Хельсинский союз осудил действия активистов организации С14, которые сожгли табор ромов в Киеве.
Соответствующее заявление правозащитников опубликовано на сайте организации.
В Союзе считают, что разрушение поселения ромов грубо нарушает права человека, а преследование его жителей является недопустимым, так как разжигает межэтническую нетерпимость.
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Кроме этого, УХСПЧ призвал руководство Голосеевской райгосадминистрации провести тщательное расследование действий праворадикалов С14, дать надлежащую оценку их соответствия законодательству и немедленно принять меры по уменьшению случаев разжигания межэтнической розни.
Хельсинский союз напомнил, что 17 апреля при участии активистов состоялся антиромский "рейд" на центральном железнодорожном вокзале Киева, во время которого у представителей этого национального меньшинства проверяли билеты и заставляли их убирать.
Как сообщал УНИАН, активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.
Ранее стало известно, что в центре Киева на железнодорожном вокзале табор цыган поселился прямо в зале ожидания.