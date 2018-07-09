Российский суд назначил дату первого слушания по делу Павла Гриба (видео)

Украинца обвиняют в "подготовке теракта на школьной линейке в Сочи".

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил на 17 июля первое основное слушание по делу незаконно арестованного гражданина Украины Павла Гриба.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда. «По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено на 11.00 мск 17 июля», - сообщил сотрудник суда.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.