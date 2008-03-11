В Луганске ввели ночные и дневные тарифы в маршрутках

В Луганске повышена стоимость проезда и введены ночные и дневные тарифы в маршрутках.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, новый тариф на проезд в маршрутных такси составляет 2 грн. с 22.00 до 6.00 утра, 1.50 грн. – в остальное время суток. До этого стоимость проезда в маршрутке была 1 грн.

Кроме того, повышена стоимость проезда и в электротранспорте – поездка в троллейбусе и трамвае стоит 0,75 грн. вместо 0,50 грн.