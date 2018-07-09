Журналист о взрыве «Молота» на Ривненском полигоне: «рвануть» могло что-то более мощное, чем одна мина

На момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом обнаружено не было, минометы были исправны.

У офицеров 128 бригады, которые изучают место взрыва миномета «Молот» в Ривненской области, пока нет основной версии причин трагедии. На месте не найдено крупных фрагментов ствола миномета, что позволяет предположить, что взорвалось что-то более мощное, чем одна мина.

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Об этом в Facebook пишет журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его словам, сейчас командование 128 бригады ждет результатов экспертизы, которую проводит военная прокуратура.

«Не найдено крупных фрагментов ствола миномета. Ствол разлетелся вдребезги. Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина», – указал журналист.

Бутусов, в то же время, отмечает, что на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен.

«Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна. За состоянием минометов наблюдал не только личный состав, командование, но и посредник из другой воинской части», - рассказал он.

По словам журналиста, на момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом выявлено не было, минометы были исправны.

Показания участников стрельб, в то же время, расходятся.

«Личный состав батареи единогласно утверждает, что взрыв произошел без команды командира. Однако на все учения для проверки техники безопасности назначается посредник. В данном случае это был командир батареи 44-й артиллерийской бригады. Посредник утверждает, что взрыв произошел после команды открыть огонь», - указал Бутусов.

По его словам, в командовании 128 бригады утверждают, что без экспертизы и расследования восстановить картину происшедшего пока не удается.

Все минометы батареи, а также мины и заряды к ним изъяты военной прокуратурой.

Как сообщал УНИАН, 6 июля во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое и получили ранения девять военнослужащих.

Трагедия произошла 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены.