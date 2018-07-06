Полиция задержала подозреваемого в расстреле полицейского в Киеве - СМИ

13:28, 06 июля 2018
Общество
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве подполковника полиции Глушака / фото kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщили ТСН источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, подозреваемый в убийстве недавно вышел из мест лишения свободы. Также известно, что выстрелы были осуществлены из пистолета ТТ калибра 7’62 мм.

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По предварительным данным, жертва хотела продать своему убийце золотую цепочку большого веса. Сразу после встречи, злоумышленник сел в машину на заднее сиденье и они отъехали в соседний двор под предлогом необходимости проверки подлинности драгоценного металла в изделии. После этого злоумышленник начал стрелять в полицейского - через спинку сидения сзади. Было осуществлено два выстрела.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева на ул. Щусева сегодня, 5 июля, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Полиция обнародовала имя погибшего – Дмитрий Глушак. Он работал в Нацполиции с 1995 года. Коллеги выразили соболезнования семье погибшего: родителям, жене и 6-летнему сыну полицейского.

Открыто два уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Киев#убийство#полицейский