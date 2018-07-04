В Украине отмечают День Национальной полиции

В апреле президент подписал указ о праздновании Дня Национальной полиции Украины 4 июля.

Руководство государства поздравило сотрудников Национальной полиции Украины с профессиональным праздником.

«Искренне поздравляю вас, стражей общественной безопасности, с профессиональным праздником - Днем Национальной полиции Украины. Рожденные Революцией достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве», - говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном пресс-службой главы государства.

«Мы высоко ценим сотрудников полиции не только за круглосуточное исполнение возложенных на них обязанностей, но и за активное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны. Самоотверженно защищая интересы простых граждан на линии разграничения, вы также ежедневно рискуете жизнью во внутренней войне с преступностью», - отметил президент.

Он добавил, что украинский народ очень требовательно относится к работе Национальной полиции и рассчитывает, что новый правоохранительный орган - это не только смена названия, а прежде всего новое наполнение деятельности полиции, в которой не будет места коррупции.

Читайте такжеНа Донбассе планируют сократить число стационарных блокпостов и создать дополнительные патрули

Президент пожелал сотрудникам полиции крепкого здоровья, добра и мира, выдержки и воодушевления и дальнейших успехов в нелегкой, самоотверженной службе.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, поздравляя сотрудников полиции с профессиональным праздником, напомнил, что реформа правоохранительных органов была одним из главных требований Майдана, поэтому создание Национальной полиции было приоритетной задачей правительства сразу после Революции достоинства. Сегодня, говорится в поздравлении Гройсмана, обнародованном на Правительственном портале, реформирование Национальной полиции продолжается. «Национальная полиция уже не является репрессивным постсоветским образованием, но постепенно превращается в качественный сервисный орган западного типа. Наша задача - создать современную профессиональную структуру, специалисты которой обладают новейшими методами работы и служат всему украинскому народу, защищают общество и людей от любых незаконных посягательств, борются с преступностью при помощи самых современных механизмов», - отметил Гройсман.

Он напомнил, что Национальная полиция сегодня должна исполнять еще и функцию по защите от внешней агрессии и внутренних диверсионных операций, обеспечивать защиту отечественного информационного поля. «Уверен, что в реформировании Национальной полиции мы пойдем до конца и осуществим все запланированные преобразования для создания полиции, которая будет пользоваться безоговорочным народным доверием и поддержкой», - отметил Гройсман.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание, также поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с профессиональным праздником. «Создание украинской полиции в 2015 году - это не только смена названия, а коренная трансформация правоохранительных органов и одна из самых успешных реформ современной Украины», - отметил спикер.

Как известно, 4 апреля 2018 года Порошенко подписал указ о праздновании Дня Национальной полиции Украины 4 июля. Ранее этот праздник отмечали 4 августа.