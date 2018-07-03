Главаря террористов так называемого "батальона "Брянка СССР" заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

По материалам Службы безопасности Украины в Тернопольской области к 14 годам лишения свободы заочно приговорен один из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации «ЛНР», известного как «батальон «Брянка СССР».

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что житель с. Счастье Луганской области в июне 2014 года добровольно присоединился к бандформирований и был назначен на «должность» командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции «ЛНР».

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что возглавляемое злоумышленником группировки принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, двум соратникам Жириновского грозит до 12 лет тюрьмы в Украине за финансирование "ЛДНР".