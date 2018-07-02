ГПУ: двум соратникам Жириновского грозит до 12 лет тюрьмы в Украине за финансирование "ЛДНР"

"Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы", - заявили в ГПУ.

27 июня сотрудники управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Генеральной прокуратуры составили уведомление о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации за совершение ими преступления по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (Финансирование терроризма).

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

"Два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г. Москвы, в марте - июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР»... действуя публично, с участием представителей «ДНР» в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения «ЛНР» и «ДНР», а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемые действовали в составе организованной Владимиром Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Госдумы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии.

Также эти депутаты заключили соглашение о материальном обеспечении «ДНР» и обеспечили предоставление ее участникам помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

Кроме того, за счет собранных средств подозреваемые под руководством Владимира Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главаря группы боевиков «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), в течение 2014-2017 гг. поставили незаконным формированиям 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, отдельные из которых использовались во время совершения терактов против военных и правоохранительных подразделений Украины. Речь идет, к примеру, о территории Донецкого аэропорта.

"Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы", - объясняет ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что 12 сентября 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против РФ "за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым", а эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно - запрет в предоставлении виз и замораживание активов в отношении отдельных лиц, в том числе в отношении Владимира Жириновского и одного из депутатов, который уведомлен о подозрении.

Такие же санкции ввела Канада, Австралия и Швейцария 28 апреля 2014 года, 1 сентября 2014 года и 12 ноября 2014 года, а в июне 2018 года Евросоюз продлил действие санкций еще на полгода.

Кроме того, в отношении Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 №133/2017 принято решение СНБОУ от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Справка УНИАН. Согласно ч. 1 ст. 42 УПК Украины, подозреваемым является, в частности, лицо, в отношении которого составлено уведомление о подозрении, однако ого не вручено из-за неустановления местонахождения этого лица, однако приняты меры для этого вручения.