Дима Билан еще раз попытает счастья на Евровидении

На конкурс "Евровидение-2008" от России поедет певец Дима БИЛАН, который победил по итогам состоявшегося 9 марта зрительского голосования и голосования жюри.

Об этом сообщает “Эхо Москвы”.

За право представлять Россию на конкурсе, который пройдет в этом году в Белграде (Сербия), боролись 25 артистов.

Дима БИЛАН уже во второй раз будет участвовать в конкурсе "Евровидение". Два года назад он занял второе место на конкурсе, который проходил в Греции.

Как ожидается, в этот раз он тоже будет петь по-английски - на конкурс он поедет с песней "Believe Me" ("Поверь мне").

В этом году на "Евровидение" поедут представители 43 стран. В ходе полуфиналов, которые состоятся 20 и 22 мая, будут выявлены 20 финалистов, к которым 24 мая присоединятся представители Франции, Германии, Сербии, Испании и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, от Украины на “Евровидении-2008” в Белград поедет Ани Лорак, которая представит там песню "Шейди Лейди".

Украина шестой год подряд будет принимать участие в этом конкурсе. Благодаря яркому прошлогоднему выступлению Верки Сердючки на конкурсе в Финляндии представитель Украины на Евровидении-2008 будет выступать сразу в финале конкурса.

Прямую трансляцию из Белграда двух полуфиналов (20 и 22 мая) и финала Евровидения-2008 (24 мая) будет осуществлять Первый Национальный телеканал.