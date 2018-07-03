"Я готов сесть за его жизнь": Бабченко предложил РФ обменять себя на Сенцова

Кроме Сенцова, Бабченко просит освободить всех украинских политзаключенных, а также российских политзаключенных в РФ.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, чье убийство, по данным СБУ, было заказано российскими спецслужбами, предложил обменять себя на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Читайте также"Моя жизнь сломана": Бабченко рассказал, что прячется сейчас в бункере

Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки...", - обратился журналист к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.

Бабченко подчеркнул, что его намерение серьезно и он готов сесть в тюрьму за жизнь Сенцова.

Напомним, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте также"Украина с тобой!": на НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку Сенцова (фото, видео)

Не смотря на договоренности между украинским и российским президентами, украинских представителей к Сенцову, состояние здоровья которого остается под сомнением, не пускают.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на убийство российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цымбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины.