Работу киевского метро завтра продлят ради фестиваля Atlas Weekend с Винником

Для избежания очередей гостям фестиваля посоветовали заранее позаботиться о средствах проезда.

В связи с проведением в Киеве музыкального фестиваля Atlas Weekend работа столичного метро в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на один час.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. Для избежания очередей гостям фестиваля посоветовали заранее позаботиться о средствах проезда.

Напомним, Киев готовится в очередной раз принять одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – фестиваль Atlas Weekend-2018.

Фестиваль продлится с 3 по 8 июля, в течение пяти дней перед его гостями выступят сотни исполнителей самых разных жанров. Среди них - легендарный электронный дует The Chemical Brothers, британские рок-идолы Placebo, «ди-джей №1» Мартин Гаррикс, харизматичная американка LP, ветераны немецкого трэш-метала Kreator и многие другие.

В этом году фестиваль традиционно состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Первый день фестиваля будет бесплатным. Хедлайнером главной сцены станет певец Олег Винник.