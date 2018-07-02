Работу киевского метро завтра продлят ради фестиваля Atlas Weekend с Винником

20:19, 02 июля 2018
Общество
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Киевское метро благодаря Atlas Weekend будет работать на час дольше / Facebook - Atlas Weekend

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. Для избежания очередей гостям фестиваля посоветовали заранее позаботиться о средствах проезда.

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Напомним, Киев готовится в очередной раз принять одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – фестиваль Atlas Weekend-2018.

Фестиваль продлится с 3 по 8 июля, в течение пяти дней перед его гостями выступят сотни исполнителей самых разных жанров. Среди них - легендарный электронный дует The Chemical Brothers, британские рок-идолы Placebo, «ди-джей №1» Мартин Гаррикс, харизматичная американка LP, ветераны немецкого трэш-метала Kreator и многие другие.

В этом году фестиваль традиционно состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Первый день фестиваля будет бесплатным. Хедлайнером главной сцены станет певец Олег Винник. 

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Теги: #метро#Atlas Weekend