В столице состоится фестиваль Atlas Weekend-2018: программа, расписание, участники
Киев готовится в очередной раз принять одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – фестиваль Atlas Weekend-2018.
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В прошлом году на сценах «Атласа» выступило более 200 украинских и зарубежных исполнителей. Главная сцена фестиваля, в частности, помнит выступление главной украинской проводницы Верки Сердючки и культовых британских электронщиков The Prodigy.
В этом году масштабы события не уступают: Atlas Weekend-2018 продлится с 3 по 8 июля, в течение пяти дней перед его гостями выступят сотни исполнителей самых разных жанров. Среди них - легендарный электронный дует The Chemical Brothers, британские рок-идолы Placebo, «ди-джей №1» Мартин Гаррикс, харизматичная американка LP, ветераны немецкого трэш-метала Kreator и многие другие.
В этом году фестиваль традиционно состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). УНИАН собрал все, что известно о расписании, организации и участниках самого шумного столичного фестиваля.
Прогламма Atlas Weekend-2018: расписание и участники
3 июля
Первый день фестиваля, третьего июля, провозглашен днем украинской музыки и будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы. Хедлайнером первого дня станет певец Олег Винник, который подготовил "эксклюзивную рок-программу". При этом, перечень исполнителей главной сцены, судя по всему, еще будет расширен.
На сцены «Атласа» также выйдут певица Кристина Соловей и финалистка отбора на «Евровидение-2017» Tayanna. На восточной сцене отыграют команды СКАЙ, Kozak System и Карна.
4 июля
В среду стартует платная часть фестиваля. Главная сцена будет принадлежать клубной и электронной музыке: хедлайнером станет нидерландский диджей Мартин Гаррикс, запланированы сеты ди-джеев Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo и нескольких прочих. На западной «сцене» выступит известный харьковский дуэт 5'nizza, а на восточной – американские христианские рокеры Skillet.
5 июля
Хэдлайнером третьего дня фестиваля станет американская певица Лора Перголицци, выступающая под псевдонимом LP. Кроме того, на главное сцене выступит Pianoбой. На западной сцене выступит украинская Vivienne Mort и британцы Nothing But Thieves. На восточной отыграют немцы Kreator, а на северной – ТНМК.
6 июля
На главной сцене выступят украинцы Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян, а также британский музыкант Бенджамин Клементайн. Запланированы выступления швейцарцев Kadebostany и немцев Eskimo Callboy.
7 июля
В предпоследний день фестиваля на главной сцене выступят украинские коллективы Epolets и Бумбокс, а также культовые британские электронщики The Chemical Brothers. Запланированы выступления Артема Пивоварова, группы «Пошлая Молли» и петербургского нейрофанк-проекта «Нейромонах Феофан».
8 июля
Заключительный день «Атласа». На главной сцене отыграют Fontaliza, Bahroma и Антитiла, а финальным хедлайнером станут Placebo. На восточной сцене выступят британцы Enter Shikari и итальянцы Lacuna Coil. На северной – скандальный российский репер Face.
С 4 по 7 июля будет также функционировать ночная сцена.
Цены на Atlas Weekend 2018
На данный момент стоимость билетов на мероприятие варьируется в пределах от 1000 до 6000 грн. За 1000-1100 грн можно приобрести билет на один день. Билет на три дня обойдется в 2100-2200 грн, билет на все дни – в 2500 грн.
Место в платном кемпинге стоит 500 грн. На территории фестиваля будут функционировать фудкорты.
Действуют также VIP-предложения, дающие доступ к отдельному входу на фестиваль, бару и VIP-площадке под сценой.
Социальные инициативы
В нынешнем году в течение всего периода фестиваля на его территории будет действовать аллея общественных организаций, подготовленная совместно с Киевским молодежным центом, Биржей молодежных проектов и Министерством информационной политики Украины.
Напомним, в прошлом году Atlas Weekend проходил в Киеве с 28 июня по 2 июля. Фестиваль посетили более 350 тысяч человек.