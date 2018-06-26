В столице состоится фестиваль Atlas Weekend-2018: программа, расписание, участники

За 6 дней на сценах "Атласа" выступят более 200 украинских и зарубежных артистов.

Киев готовится в очередной раз принять одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – фестиваль Atlas Weekend-2018.

Читайте такжеФестивальне літо 2018: куди податися в пошуках музичних пригод в Європі

В прошлом году на сценах «Атласа» выступило более 200 украинских и зарубежных исполнителей. Главная сцена фестиваля, в частности, помнит выступление главной украинской проводницы Верки Сердючки и культовых британских электронщиков The Prodigy.

В этом году масштабы события не уступают: Atlas Weekend-2018 продлится с 3 по 8 июля, в течение пяти дней перед его гостями выступят сотни исполнителей самых разных жанров. Среди них - легендарный электронный дует The Chemical Brothers, британские рок-идолы Placebo, «ди-джей №1» Мартин Гаррикс, харизматичная американка LP, ветераны немецкого трэш-метала Kreator и многие другие.

В этом году фестиваль традиционно состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). УНИАН собрал все, что известно о расписании, организации и участниках самого шумного столичного фестиваля.

Прогламма Atlas Weekend-2018: расписание и участники

3 июля

Первый день фестиваля, третьего июля, провозглашен днем украинской музыки и будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы. Хедлайнером первого дня станет певец Олег Винник, который подготовил "эксклюзивную рок-программу". При этом, перечень исполнителей главной сцены, судя по всему, еще будет расширен.

На сцены «Атласа» также выйдут певица Кристина Соловей и финалистка отбора на «Евровидение-2017» Tayanna. На восточной сцене отыграют команды СКАЙ, Kozak System и Карна.

4 июля

В среду стартует платная часть фестиваля. Главная сцена будет принадлежать клубной и электронной музыке: хедлайнером станет нидерландский диджей Мартин Гаррикс, запланированы сеты ди-джеев Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo и нескольких прочих. На западной «сцене» выступит известный харьковский дуэт 5'nizza, а на восточной – американские христианские рокеры Skillet.

5 июля

Хэдлайнером третьего дня фестиваля станет американская певица Лора Перголицци, выступающая под псевдонимом LP. Кроме того, на главное сцене выступит Pianoбой. На западной сцене выступит украинская Vivienne Mort и британцы Nothing But Thieves. На восточной отыграют немцы Kreator, а на северной – ТНМК.

6 июля

На главной сцене выступят украинцы Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян, а также британский музыкант Бенджамин Клементайн. Запланированы выступления швейцарцев Kadebostany и немцев Eskimo Callboy.

7 июля

В предпоследний день фестиваля на главной сцене выступят украинские коллективы Epolets и Бумбокс, а также культовые британские электронщики The Chemical Brothers. Запланированы выступления Артема Пивоварова, группы «Пошлая Молли» и петербургского нейрофанк-проекта «Нейромонах Феофан».

8 июля

Заключительный день «Атласа». На главной сцене отыграют Fontaliza, Bahroma и Антитiла, а финальным хедлайнером станут Placebo. На восточной сцене выступят британцы Enter Shikari и итальянцы Lacuna Coil. На северной – скандальный российский репер Face.

С 4 по 7 июля будет также функционировать ночная сцена.

Цены на Atlas Weekend 2018

На данный момент стоимость билетов на мероприятие варьируется в пределах от 1000 до 6000 грн. За 1000-1100 грн можно приобрести билет на один день. Билет на три дня обойдется в 2100-2200 грн, билет на все дни – в 2500 грн.

Место в платном кемпинге стоит 500 грн. На территории фестиваля будут функционировать фудкорты.

Действуют также VIP-предложения, дающие доступ к отдельному входу на фестиваль, бару и VIP-площадке под сценой.

Социальные инициативы

В нынешнем году в течение всего периода фестиваля на его территории будет действовать аллея общественных организаций, подготовленная совместно с Киевским молодежным центом, Биржей молодежных проектов и Министерством информационной политики Украины.

Напомним, в прошлом году Atlas Weekend проходил в Киеве с 28 июня по 2 июля. Фестиваль посетили более 350 тысяч человек.