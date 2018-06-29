Вдогонку за Керченским мостом: оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"

Стоимость строительства оценивается в 35 миллиардов рублей.

Оккупанты планируют построить в Крыму новую железную дорогу Керчь-Симферополь.

Об этом сообщил "первый заместитель министра экономического развития" полуострова Андрей Кулик, заявив, что сейчас идут поиски инвестора, передает агентство "РИА Новости".

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По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Кроме того, оккупанты планируют в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.

Как сообщал УНИАН, Путин решил создать военный технополис неподалеку от Крыма. В российской Анапе создадут военный инновационный технополис.