Путин решил создать военный технополис неподалеку от Крыма

В российской Анапе создадут военный инновационный технополис.

В городе Анапа Краснодарского края будет создан военный инновационный технополис "Эра" Министерства обороны Российской Федерации.

Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что данное решение принято для создания инновационной инфраструктуры, а также формирования эффективной модели организации научных исследований для укрепления оброноспособности страны.

Анапа расположена на Черноморском побережье Кавказа. Расстояние от Анапы до оккупированного Россией Крыма составляет 260 километров.

Как сообщал УНИАН, оккупанты в Крыму затеяли новую "стройку века". Строительство заказало Минобороны РФ, что, в свою очередь, может говорить о возможных планах по усилению военного присутствия россиян на полуострове.