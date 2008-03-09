В Одессе открылся Музей украинского казачества

В Одессе состоялось открытие музея истории развития украинского казачества, созданного силами общественных организаций при содействии Одесского морского порта.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия музея принял участие председатель Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК.

По словам руководителя Ассоциации казацких организаций Одесской области «Сечь» Николая СВЕНТИЦКОГО, «многие экспонаты музея, повествующие о жизни и быте казачества в Хаджибее, позже переименованного в Одессу, собраны членами казацких организаций, преподавателями исторического факультета Одесского национального университета им. И.Мечникова, научными сотрудниками областного историко-краеведческого музея, а также неравнодушными к истории края одесситами».

Отвечая на вопрос УНИАН относительно увековечения памяти кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, губернатор Одесской области заявил, что «возведение монумента П.Калнышевскому ожидается в октябре-ноябре текущего года».

Объявленный конкурс на лучший проект продлится до 7 мая, призовый фонд составляет 100 тыс. грн. Согласно решению городских властей, памятник будет воздвигнут рядом со зданием облгосадминистрации - на углу проспектов Т.Шевченко и Юрия Гагарина, напомнил Н.СЕРДЮК.

Кроме того, сегодня в Одессе руководители области и города, депутаты разных уровней, а также активисты общественных организаций возложили сегодня цветы к подножию памятника Тарасу Шевченко в честь194-годовщины со дня рождения поэта. В торжественной церемонии также приняли участие также воины Южного оперативного командования, жители Одессы.