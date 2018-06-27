"Шантаж, обман, унижение": известная украинская телеведущая угодила в новый скандал

Ольга Фреймут обманом заманила волонтера на шоу.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут угодила в очередной скандал, о котором рассказала одесский волонтер, одна из основателей книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий.

На своей странице в Facebook женщина поведала о том, что 10 недель назад она написала комментарий к посту обозревателя Романа Шрайка о книге Ольге Фреймут.

По словам Завалий, ее комментарий не был хейтерским: "Ведь люди, которые верят, что написанное в книге Оли — это нормально, например, что настоящая леди не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать можно только при мужчинах, которые могут что-то за это дать и т.д., являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на девушек-подростков, подталкивает их к анорексии".

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Затем, рассказывает волонтер, ее пригласили на программу "Абзац" на "Новом канале", чтобы обсудить книгоиздании. Сначала она поведала о своем проекте "Экземпляры", Лине Костенко, и "Интернате" Сергея Жадана. Но затем ей дали в руки книгу Фреймут, о которой она оставила комментарий, и внезапно с четырьмя камерами появилась сама телеведущая.

"И вдруг зашла Оля с четырьмя телеоператорами, которые начали над нами смеяться. А Оля показала мой комент и сказала, что она любит всех хейтеров и полезла обниматься. Если честно, эта минута — это ужасное чувство унижения...", - отметила Завалий.

По словам волонтера, она все-таки сказала Фреймут, что думает о ее книге, но та ее не слушала, и попыталась натянуть на волонтера свою кепку, затем и вовсе обнять.

"Я не знаю, о каких стандартах телевидения можно здесь говорить. Шантаж, обман, унижение, психические расстройства, и, на самом деле, это все было очень смешно", — подитожила Завалий.

Напомним, 19 апреля известная украинская телеведущая Ольга Фреймут пришла под Верховную Раду с корзиной маленьких котят, которых раздавала всем депутатам подряд.