Сегодня православные отмечают Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который будет длиться семь недель.

В этот день людям следует вспомнить все обиды и несправедливость, нанесенные близким, и попросить за них прощение и самим от всего сердца их простить.

Прощенное воскресенье является последним днем Масляной.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной т.к. именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов.