Во Львове повредили иномарку общественного активиста и подбросили в багажник гранату

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львове неизвестные злоумышленники повредили иномарку общественного активиста и подбросили в багажник гранату.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, сегодня около 9.45 на оперативную линию «102» поступило сообщение от 32-летнего львовянина о том, что неизвестный повредил окно в его автомобиле Audi A6, припаркованном на ул. Героев УПА, а в багажном отделении салона заявитель обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинолог и взрывотехники. Подозрительный предмет изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, владельцем автомобиля является основатель общественной организации «Рабов в рай не пускают» Иван Спринский.