В Одессе активисты закидали генконсульство РФ "кровавыми" мячами (фоторепортаж)

Участники акции заявили, что хотят привлечь внимание всего мира к агрессии РФ и поддержать украинских политзаключенных в России.

Сегодня активисты закидали генеральное консульство Российской Федерации в Одессе «кровавыми» мячами, заявив о своей солидарности с осужденными в РФ украинцами и протестуя против проведения Чемпионата мира по футболу в стране-агрессоре.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Гагаринское плато, к зданию, в котором расположено диппредставительство, пришли представители местного отделения ВО «Автомайдан», болельщики ФК «Черноморец» и другие.

Они держали плакаты, каждый из которых был красного цвета. На красном фоне – надписи: «Россия 2018» и различные изображения на футбольную тематику. В их числе - футбольные ворота с вратарем, ловящим мяч, футбольный мяч с запалом боевой гранаты и пр.

Возле здания установили звукоусиливающую аппаратуру. Акция прошла по принципу «свободного микрофона». Выступающие заявили, что руководство государства-агрессора продолжает удерживать в заложниках украинских политзаключенных, и при таких обстоятельствах невозможно проигнорировать факт проведения в государстве, которое принципиально не признает норм международного права, Чемпионата мира по футболу.

Отмечалось, что своей акцией одесситы хотят привлечь внимание всего мира к агрессии РФ.

«Страна-террорист, страна, убивающая людей на востоке Украины, проводит чемпионат по футболу… Нельзя себя вести так, словно ничего не происходит. Кровавый спорт – кровавый гол…», - сказал один из выступавших.

Участники акции вылили на пять футбольных мячей красную жидкость, заявив, что это – кровь. Со словами, что передают в консульство «правильные мячи», они ударили по мячам, перебросив их через забор, ограждающий генконсульство.

Как объяснил журналистам представитель местного «Автомайдана» Юрий Батыр, активисты собрались, чтобы поддержать всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России, крымских татар, участников АТО.

«Страна-агрессор удерживает в заложниках более 70 наших граждан, обвинив их в терроризме… Мы пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34-й день голодовки нашего режиссера Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним», - сказал Батыр.

Активисты периодически скандировали: «Вместе и до конца!», «Слава – Украине! Героям – слава!». Также на акции звучала песня «Воины света».