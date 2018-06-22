Жизнь Балуха под угрозой: Денисова требует от России немедленного допуска к активисту

Омбудсмен обратилась в представительство Международного комитета Красного Креста в оккупированном Крыму посетить Балуха.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от компетентных органов Российской Федерации немедленного допуска к незаконно осужденному украинскому активисту Владимиру Балуху.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети в Facebook. Она подчеркнула, что «жизнь Владимира Балуха под угрозой!».

«Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом Раздольненском районном суде в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижениях и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО», - заявила Денисова.

«Требую моего срочного доступа к Владимиру Балуху!», - подчеркнула украинский омбудсмен.

«Обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, и призываю их посетить Владимира и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь!», - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, незаконно заключенный в Российской Федерации украинский активист Владимир Балух, который с 19 марта голодает, начал употреблять только воду.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха и призвал оккупантов освободить его из-под стражи.

15 июня 2018 года украинскому активисту Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ Раздольненського райсуда (Крым).

Сегодня, 22 июня, Министерство иностранных дел Украины вновь потребовало от властей Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно заключенному активисту Балуху.