В оккупированном Крыму увеличилось число районов, в которых объявлен режим ЧП из-за засухи

15:07, 22 июня 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом пишет агентство «Криминформ» со ссылкой на подконтрольное Кремлю министерство сельского хозяйства Крыма, передает Радио Свобода.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайного положения из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил свыше одного миллиарда рублей (это свыше 400 миллионов гривен – ред.).

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

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Теги: #Крым#вода