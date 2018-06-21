Оккупанты в Крыму продлили арест двум севастопольцам по обвинению в подготовке "диверсий"

Арест севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову продлен на 2 месяца.

Cевастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке «диверсий» на территории Крыма, «Верховный суд» Крыма 18 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца, до 14 августа.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщили родственники Владимира Дудки.

Решение о продлении ареста вынесла «судья» Татьяна Мельник. Информация об этом есть на сайте «суда».

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Ходатайствовал о продлении срока “старший следователь ОВД СО УФСБ России по РК и г. Севастополю” подполковник юстиции Кулаков С.В. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

КПГ неоднократно заявляла о том, что так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием. В деле диверсантов используются недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу «украинских диверсантов» лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.

Как сообщал УНИАН, Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (УК РФ: ст. 222 ч.3; ст. 222.1 ч.3; ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а). Уже более полутора года Дудка и Бессарабов находятся в крымском СИЗО.

16 ноября 2017 года «Севастопольский городской суд» приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима, после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили, что может подтверждать давление на него со стороны следствия.