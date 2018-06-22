Освобожденный из плена боевиков ученый Козловский уже 2 месяца не получает пенсию - Геращенко

Она призвала правительство пересмотреть некоторые процедурные моменты выплаты пенсий пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что освобожденный из плена боевиков историк Игорь Козловский уже два месяца не получает пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о выплатах пенсий переселенцам, Геращенко заявила: «Ко мне обратились люди, которые рассказали позорную историю, Герой Украины Игорь Козловский, профессор, которого мы освободили из плена в декабре прошлого года, уже два месяца не получает пенсию».

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Она добавила, что есть «какое-то постановление Кабмина, которое исключает ВПЛ-пенсионеров из выплаты пенсий, если они пересекали границу Украины».

«Он действительно пересекал границу Украины - ездил в Лондон и Брюссель рассказывать о пытках, которые он пережил за эти два года», - пояснила депутат.

Так, Геращенко обратилась к правительству с тем, что возможно стоит пересмотреть эту процедуру верификации ВПЛ «к какой-то более гуманной».

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что «есть определенная процедура, которая является специальной, так как территории временно оккупированы».

«Мы посмотрим на этот конкретный случай и определимся, что нужно усовершенствовать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, известный историк и религиовед Козловский был задержан по подозрению в «шпионаже» во временно оккупированном Донецке 27 января 2016 года.

27 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении Козловского.