Освобожден Игорь Козловский, за которого сражался весь мир - Геращенко

"В самолете у нас двое наших дорогих сегодняшних заложников, а уже свободных людей, это уважаемый Игорь Козловский, за которого сражался весь мир и уважаемый Алексей Кириченко. Его жена и мама, харьковчане", - сообщила Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, передает 112.ua.

В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка ученого в социальной сети Facebook. В мае нынешнего года "военный трибунал "ДНР"" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.

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Боевики долго не включали его в списки на обмен. Козловский не уезжал из оккупированного города, потому что у него там парализованный сын Святослав. Последнего таки решились вывезти из города после ареста ученого. Работы Козловского переведены на многие языки, он удостоен множества наград и орденов. Многие политики, общественные деятели и активисты выступали с требованием освободить ученого. Президент Украины называл имя ученого с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Члены семьи Козловского через суд добивались назначения вторым опекуном Святослава Козловского его матери. В начале декабря судья киевского суда не приняла во внимание справку от Объединенного центра по освобождению заложников СБУ и потребовала, чтобы Игорь Козловский лично явился в суд.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.