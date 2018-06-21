Адская погода: какими катаклизмами чревато украинское субтропическое лето

Ураганы, грозы, смерчи и громадных размеров град уже привычное явление для наших мест. Все дело в изменениях климата, которые ощущаются в любой стране мира, в том числе, и в Украине. УНИАН сделал подборку погодных катаклизмов и аномалий, которые происходили в нашей стране в последнее время.

Погода в Украине стремительно меняется и все больше отходит от привычных канонов нежаркого лета, так как климат страны становится все больше похожим на климат в субтропиках. Климатологи прогнозируют, что оставшееся лето также будет жарким – стоит ожидать температуры до +40, но, в то же время, с резкими перепадами температур. Кроме того, лето будет богатым на катаклизмы, поскольку, из-за увеличения год от года средней температуры, увеличивается и риск сильных ветров и ураганов.

Так, ощутить на себе один из таких перепадов температур украинцам придется уже в ближайшие выходные. По словам синоптика Наталки Диденко, с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Как результат, 22 июня дожди снизят температуру на Западе Украины до +18...+23 градусов. В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны, кроме ее восточной части.

К слову, из-за дождей на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды до 1 метра, как следствие, следует опасаться образования небольших селевых потоков.

Стоит отметить, что и без похолодания нынешняя непостоянная летняя погода уже принесла украинцам много неприятностей. Так, 19 июня мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями, а огромные лужи парализовали движение транспорта в городе. Несколько автомобилей залило водой по самую крышу, а с некоторых машин потоком снесло номерные знаки и водителям приходилось их отыскивать.

Аналогично затопило улицы села Хотов под Киевом. Во время ливня 19 июня на улицах образовались гигантские лужи - вода доходила до верхнего края колес автомобилей, а несколько машин и вовсе «утонули» в лужах.

На днях не на шутку испугал отдыхающих и смерч в Одесской области: на пляже в Приморском, когда там, в разгар дня, было много туристов, над морем образовалось сразу несколько вихрей. Такое удивительное природное явление ранее в наших широтах практически не наблюдалось.

Видео: Antonina S.

Кроме того, на прошлой неделе ураган и сильный ливень превратили международную автотрассу Львов-Краковец в гигантскую реку, а на здании райвоенкомата в Яворове на Львовщине сильный ветер сорвал крышу.

Много неприятностей украинцам на прошлой неделе принес и град. Так, в селе Брод Иршавского района на Закарпатье льдины, сыпавшиеся с неба, были размером с теннисный мяч. Град с легкостью разбивал окна автомобилей местных жителей, прошивая навылет лобовые стекла, а также изрешетил крыши нескольких домов. Град послабее прокатился по Ужгороду и в селах Тячевского района Закарпатья.

Но больше всего досталось Полтавщине. Сразу в двух районах области - в Лохвицком и Роменском - прошел крупный град и бушевал сильный ветер. Местные жители утверждали, что непогодой побило весь урожай. Тогда же непогода разгулялась и в Збараже на Тернопольщине – местная канализация не справилась с большим количеством воды после ливня, отчего город залило. В итоге, у местных жителей в частном секторе размыло огороды, а грунтовые и щебенчатые дороги превратились в непроходимые болота.

Досталось и столичным улицам, которые сильный дождь буквально превратил в реки. Уровень воды практически полностью покрывал колеса автомобилей, которые двигались по затопленным дорогам. Площадь возле метро Левобережная залило так, что киевлянам приходилось добираться до тротуара через дорогу едва ли не вплавь.

Видео: Roman Medynskiy

Видео: dtp.kiev.ua

Видео: Киев Оперативный

Стоит напомнить, что ураганы и крупный град становятся для украинских широт опасной традицией - в прошлом году примерно в это же время в ряде регионов была такая же непогода. Например, в июне прошлого года в поселке Березна на Черниговщине смерч поднял в воздух двух детей 2004 и 2008 года рождения, вследствие чего дети получили ушибы. Тогда же сильный ветер в поселке сорвал крыши многих жилых и хозяйственных помещений, а град размером с горох побил овощи.

Год назад ливень затопил улицы Каменца-Подольского и превратил мост в водопад / видео Petrovskyi Oleg

Мост после ливня в Каменце-Подольском в 2017 году / видео Вдало.info Кам’янець-Подільський

Град размером с мячик для гольфа в прошлом году выпадал и на Винничине – в сентябре гроза, шквальный ветер и град орудовали в области всего полчаса, но успели принести немало вреда – были разбиты крыши домов и авто, оборваны электропровода. Приблизительно в то же время град величиной с яблоко обрушился и на Бердичев Житомирской области. А под Киевом в те дни сильными порывами ветра с корнями выкорчевывало деревья, ветер вырвал и несколько бетонных столбов...

Почему тек происходит? По словам заведующей отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, тенденция к появлению подобных катаклизмов наблюдается в Украине, по меньшей мере, последние пятнадцать лет. «Украина находится в зоне так называемой конвекции, из-за чего образуются довольно мощные облака и наблюдаются кратковременные, но очень сильные ливни, шквалы, смерчи – эта тенденция наблюдается у нас на протяжении последних 15-20 лет. Украина относится к тем регионам, где подобные процессы происходят довольно быстро. Скорость повышения температуры воздуха у нас довольно существенная и это приводит к тому, что у нас возможны такие интенсивные конвективные явления. Причем, эти процессы усиливаются, когда на нашей территории наблюдаются затоки холода, наблюдается перепады температуры», - говорит Балабух.

Таким образом, субтропическая жара в Украине в любой момент может смениться грозами с градом и шквальным ветром. И, похоже, метеозависимым людям этим летом не позавидуешь.

Анастасия Кучкина