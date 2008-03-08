Запорожских чиновников отправят учить детей

В Запорожье будут сокращать штат управлений образования и трудоустраивать сокращенных чиновников в школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, "запорожский мэр Евгений КАРТАШОВ дал членам депутатской комиссии по гуманитарным вопросам "добро" на проведение совместно городским управлением образования и науки реорганизации системы образования в городе".

"Конечным результатом реорганизации должно стать создание единой политики в сфере образования, хозяйственного центра и бухгалтерии отрасли на уровне города. По словам депутата горсовета, директора 107-й гимназии Раисы ЧУХРАЙ, на сегодняшний день штат районных и городского управлений образований неоправданно завышен, а инициированные управленцами проверки отвлекают учителей от учебного процесса. Члены комиссии ожидают от реформы значительной экономии бюджетных средств - до 10 миллионов гривень в год", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы избежать в результате реорганизации системы образования увеличения в Запорожье числа безработных депутаты предложили трудоустраивать сокращаемых чиновников управлений образования в школы города.