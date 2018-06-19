Херсонский суд разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым

Таким образом суд отказался продлить введенный 11 апреля запрет на выезд в аннексированный Крым капитану "Норда" Владимиру Горбенко.

Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.

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Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня. Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, на 60 дней, передает Украинская правда. Это касалось обязанностей прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственного судьи или суда и не посещать временно оккупированный Крым.

Свое ходатайство прокурор мотивировал тем, что в отношении Горбенко расследуется уголовное производство по ч 1 ст. 249 Уголовного кодекса ("незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом"), а сам подозреваемый может скрываться от следствия, совершить другое уголовное правонарушение, уничтожить или исказить доказательства.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна "Норд" Горбенко, которое плавало под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексованном Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного лова рыбы.

На борту "Норда" находились недействите льные судовые документы, выданные оккупационными властями Крыма.

"ЛИЦО_2 (Горбенко – ред.) с помощью судна"Норд", без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька), для ее дальнейшей реализации", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что своими действиями капитан "Норда" нанес ущерб на 96 900 грн.

Также указывается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупационными властями Крыма, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ, работает по законам России.

Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства.

Следственный судья Дмитрий Гонтарь отклонил ходатайство прокурора, указав, что согласно закону, должен был подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации. 30 марта суд арестовал судно "Норд". 2 апреля капитану рыболовного судна объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 240 грн. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 Уголовного кодекса ("незаконное занятие рыбным, животным или другим водным добывающим промыслом"), по которой предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но с запретом ездить в Крым.