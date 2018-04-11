Капитану арестованного российского судна "Норд" выдвинули новое подозрение

10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и уехал к врачу.

Капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили еще одно подозрение.

Об этом передает "Украинская правда", ссылаясь на слова пресс-секретаря Прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик.

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"Сообщили о новом подозрении. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сказала она.

Тихончик не смогла уточнить, по какой статье объявили о подозрении. Также она не смогла сообщить, будет ли присутствовать в херсонском суде сам Горбенко.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пыталась пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова не пропустили их.