Папа Римский и патриарх Константинопольский призвали к миру в Украине

Как передает радио "Свобода", служители церквей опубликовали по этому поводу совместную декларацию, подчеркнув важность достижения мира в Украине.

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"Мы призываем все заинтересованные стороны идти путем диалога и уважения международного права с целью положить конец конфликту и разрешить всем украинцам жить в гармонии", - говорится в обращении.

Кроме того лидеры римско-католической и православной церквей призвали к "конструктивному диалогу с исламом на принципах уважения и дружбы".