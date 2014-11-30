Более 60 машин российского гумконвоя пересекли границу

Как сообщил ТАСС замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, "на пункте пропуска Матвеев Курган завершено оформление гуманитарного груза, более 60 машин пересекли границу и следуют в сторону Донецка". Они везут более 800 тонн гуманитарной помощи.

Еще одна колонна из более 40 машин для Луганской области пока проходит таможенное оформление на пункте пропуска Донецк в Ростовской области.

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В общей сложности, по завернию российской стороны, грузовики везут более 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов в основном строительные материалы для восстановления поврежденных зданий и продукты питания.

Как предает ТАСС, движение колонн проходит в сложных погодных условиях. Из-за метели, гололеда и плохой видимости на дорогах в Ростовской области водителям машин пришлось двигаться с минимальной скоростью. Из-за этого для доставки гуманитарных грузов потребуется больше времени, чем обычно.