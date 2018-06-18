В Киеве и еще нескольких городах отключили аналоговое вещание UA:Перший за долги

По мнению правления ПАО "НОТУ", приостановление аналоговой трансляции телеканала произошло из-за нежелания властей профинансировать общественное вещание.

Сегодня, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала "Ua Первый" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Как сообщает пресс-служба телеканала, сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) из-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО "НОТУ".

"С апреля 2018 года деньги на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрены совсем. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн. В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании составляет лишь 776 563 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако "выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн".

При этом в пресс-службе подчеркнули, что НОТУ неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за "незаконного недофинансирования и предупреждала, что это может привести к отключению аналогового вещания".

По мнению правления ПАО "НОТУ", приостановление аналоговой трансляции телеканала UA: Первый произошло из-за нежелания властей профинансировать общественное вещание.

По информации пресс-службы, приостановление аналоговой трансляции "Ua Первый" будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга. До восстановления аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть телеканал исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и интернете на официальном сайте.